日本/中国/新冠疫情

2022年12月30日，日本在入境人员中检测出92名新冠感染者 90名来自中国。图为2022年12月29日东京羽田国际机场情景。当日，日本单日新增新冠死亡病例420例。

据日本厚生劳动省31日宣布：12月30日从海外进入日本的人中有92人确诊感染新型冠状病毒，其中90人为30日开始进行入境检测的从中国来日的入境人员，均为日本境内居民。 其余两人是来自乌兹别克斯坦和越南的入境者，92人中78人没有症状，而有症状的人有发烧、咳嗽和喉咙痛等症状。

广告 继续浏览后续

为应对新型冠状病毒感染在中国迅速蔓延，日本政府从30日起再次加强对来自中国大陆入境人员的边境措施，要求在中国境内居住或7内之内到过中国的入境人员在机场进行试剂盒新冠抗原检测，30日机场检疫确诊病例激增至92人，其中有90人去过中国。

在最近的机场检疫中新增确诊感染新型冠状病毒的人数几乎每天都是个位数，29日入境者中新冠阳性者只有4人，30日骤然上升，呈快速增长趋势。

92人全部于30日抵达成田机场，其中90人为曾到过中国的不满10至70岁男女，13人出现咳嗽、发烧等症状。

从30日起，日中（不包括港澳）之间直航班级限于成田/名古屋/中部/大阪/关西机场四个机场，并已启动措施要求航空公司不要增加航班。

日本31日新增确诊病例10万6412例，256人死亡，重症患者较前一日增加14人至588人。东京都新增感染病例1万1189例，比前一周同日减少7542例，连续第四天比前一周同一天减少。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅