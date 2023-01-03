中国无人侦察机连续两天穿越日本冲绳本岛与宫古岛

日本/中国

资料图片：日本首相岸田文雄2022年12月16日在东京召开记者会，介绍新修订的三份安保文件，中国被定义为‘日本有史以来最大战略挑战者’。

日本防卫省1日、2日发布消息称，中国军用无人侦察机“WZ7'”在冲绳周边空域飞行，航空自卫队战机紧急起飞对应，称中国无人机“没有侵犯领空”。这是日本方面首次确认该种无人机的飞行。

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防卫省称，该无人机在这两天都是从东海飞来，经过冲绳本岛和宫古岛之间，飞往太平洋。 飞越先岛群岛南部后，掉头几乎沿原路飞行，下午返回东海。

对此，日本航空自卫队的战机紧急起飞应对。

中国军方无人机上一次连续2天通过冲绳本岛和宫古岛之间是在2021年8月。

防卫省对中国军方无人机日益频繁的活动保持警惕，并正在分析其目的。

1月2日，防卫省还发布消息称，去年12月中旬以来在冲绳以南太平洋海域多次起降舰载机的中国海军辽宁号航母，从冲绳本岛与宫古岛之间的海域北上，驶向东海。

防卫省称，去年12月16日，辽宁号与其他舰艇一起南下通过同一海域进入太平洋，此后在冲绳本岛以东活动，23～25日南下至美属关岛以西，26～31日再次在冲绳本岛以东航行。17日至31日，舰载战斗机和舰载直升机在冲大东岛和北大东岛附近起降约320次。 据推测，由于训练结束，该航母战斗群1月1 日夜间驶向东海。

防卫省表示，去年12月28～31日，舰载战机和直升机起降约60次。从开始起降的17日算起，合计达到约320次。

从辽宁号上起降战机等达300次以上是从去年5月份以来首次， 此次行动范围扩大，防卫省认为其目的是提升了深海作战能力，为了对应这一系列活动中，航空自卫队战机紧急起飞，海上自卫队护卫舰有明号进行预警监视。

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