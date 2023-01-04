东京太拥挤 政府出钱奖励居民搬出

社会

日本政府计划付钱给搬出拥挤的东京的家庭，一方面用以重振村镇经济和文化，另一方面也有助于减轻人口老龄化的负担。

广告 继续浏览后续

今年四月起，居住在东京都会地区的家庭，包括那些单亲家庭，如果他们愿意搬到人口密度较小的其他地方，每个孩子将可以得到1百万日元（约7700美元）的补助。这则消息是由日本政府的一名发言人宣布的。

这笔款项付给18岁以下，或18岁及以上年龄在高中就学者。

这已经不是政府决定第一次这样做了。但是，这次的激励措施，却比前三次都更为宽松。

几十年来，日本人从全国各地拥挤到首都寻找工作，将东京人口推得越来越高。东京是全国最拥挤的城市，约有人口3700万。

2021年的政府数据显示，在新冠疫情爆发之前，每年搬进东京的人比搬出去的人要多8万人。

这种移民模式，加上日本进入老龄化阶段，使得日本的乡村地区越来越人烟稀少，未居住的房屋有数百万栋。根据官方数据，除去东京的23个区，全国有一半地区都属于人口不足地区。

在东京，房屋价格是全国最高的，在世界上也是位列第五的房租最贵的城市。

居住质量、空间和儿童教育的低下，使得年轻的夫妇不愿生育。在东京，生育率排在全国最低。

为了减少人口负担，日本政府在过去几十年里还帮助有孩子的夫妇强化儿童照顾服务，改进居住条件。一些村镇则说，如果愿意搬来居住，可以向夫妇付钱，帮助他们的孩子。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅