两位越南副总理因涉疫情弊案而下台

病毒

越南国会1月5日将开会免去副总理范平明、武德儋的职务，同时批准两名继任副总理。一般认为，以上两位越南高官是因COVID-19疫情期间，官商勾结哄抬试剂价格与救援包机的弊案而下台。

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中央社综合越南媒体报道：越南国会代表工作委员会主任阮氏清（Nguyen Thi Thanh）3日在越南国会特别会议记者会表示，5日的国会特别会议将先批准免去范平明（Pham Binh Minh）和武德儋（Vu Duc Dam）的职务，再审议批准任命两名新任副总理。

在免去范平明与武德儋的公职之前，越共第13届中央委员会已于去年12月30日召开特别会议，表决同意范平明辞去越共第13届中央政治局委员、中央委员职务；此外，还同意武德儋辞去越共第13届中央委员职务。

越南在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情一度锁国，期间只允许公民搭乘特定的救援包机回国，未料多名官员藉此受贿、坑杀百姓。范平明的助理阮光灵（Nguyen Quang Linh）因捲入救援包机受贿案于去年9月被捕。

此外，越南在COVID-19疫情期间还爆发越亚科技股份公司官商勾结哄抬检测试剂组价格丑闻。武德儋的助理阮文郑（Nguyen Van Trinh）因涉嫌让特定业者违法取得检测试剂组的流通登记号，去年11月遭到警方逮捕。

越南公安部办公室主任苏恩苏（To An Xo）3日在越南政府12月例行记者会，公布越亚案和救援包机受贿案的调查进展。他表示，力图在今年1月结束案件调查，被告人数也有可能继续增加。

截至目前，越亚案已对29起案件和102名涉案人员进行起诉，并追缴查封涉案资产逾1.67兆越南盾。救援包机受贿案已对39名涉案人员进行起诉，并追缴查封涉案资产超过800亿越南盾。

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