日本再升级对中国旅客检疫措施

机场防控

针对中共在中国疫情大爆发背景下即将全面开放出入境的做法，世界多国均紧急采取相应措施。日本政府4日再宣布，将升级对来自中国旅客的防疫措施。

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据日媒《NHK》报导，日本当局指出，自1月8日起将会以精准度更高的“抗原定量检测”（Quantitative Antigen Test,CLEIA）和PCR来对中国旅客进行检测，另外搭乘从中国直飞日本班机的入境者，也必须提出登机前48小时内的PCR阴性检测证明。日本政府依然维持不增加日中航班的政策。

日本原先是自12月30日起，针对从中国入境日本的旅客，进行较为简易的快筛方式，若有阳性者，会被送至特定设施进行隔离。

但据日本厚生劳动省公布的统计资料显示，从12月30日起至1月3日止，入境检疫共238人为阳性，其中有229人来自中国或有7日内中国旅游史，比例相当高，其中大部分为无症状患者。

目前，全球包括日本、美国、英国、韩国、印度、以色列、义大利、西班牙、马来西亚、法国以及台湾等至少14个国家，都对来自中国的旅客，祭出新防疫规定。

中国外交部日前对此警告称，中方对“试图操弄防疫措施达到政治目的”的作法坚决反对，并将针对不同情况、本著“对等原则”採取相应措施反制。

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