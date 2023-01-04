缅甸军政府大赦7千人 有昂山素季？

缅甸

缅甸国家广播公司 MRTV 今天报道称，缅甸军政府将特赦 7,012 名囚犯以纪念缅甸独立日。缅甸军政府首脑今天还感谢一些邻近国家对缅甸的持续支持。

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缅甸军政府特赦 7千多名囚犯。据路透社说，缅甸当局通常会释放一些囚犯，以纪念缅甸宣布脱离英国统治独立的日子。MRTV 表示，最新的特赦将不包括那些被判犯有谋杀和强奸罪，或因与爆炸物、非法结社、武器、毒品、自然灾害管理和腐败有关的指控而被判入狱的人。

自近两年前军方从诺贝尔奖获得者昂山素季领导的民选政府手中夺取权力以来，缅甸一直面临国际孤立和西方主导的制裁。缅甸主要官员敏昂莱称，“我要感谢一些与我们积极合作的国际和地区国家、组织和个人。我们正在与中国、印度、泰国、老挝和孟加拉国等邻国密切合作。”

自缅甸军队于 2021 年 2 月 1 日从昂山素季政府手中夺权以来，缅甸一直处于混乱之中，军政权拘留了昂山素季和其他官员，并以野蛮武力回应民主抗议和异议，导致数十万人流离失所。

虽然在血腥镇压后街头抗议现在很少见，但军方几乎每天都与少数民族武装发生冲突，不安全局势已蔓延到该国大片地区。

与此同时，昂山素季最近因五项腐败罪指控被判有罪，并被判入狱七年。国际社会谴责这些审判是一场骗局。

昂山素季被单独监禁在内比都的一所监狱中，军方坚称她已获得独立法庭的正当程序。

路透社说，目前尚不清楚大赦是否会释放任何政治犯。

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