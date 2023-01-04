菲律宾总统小马科斯首次访华称希望加强两国关系

菲律宾/中国/南海

正在北京访问的菲律宾总统小费迪南德-马科斯周三（1月4号）表示，他希望通过上任后首次对中国进行国事访问加强与北京的关系。

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法新社报道，小马科斯周三在会见中国人大委员长栗战书时说，马尼拉认为 "最重要的是（...）加强菲中关系"。 菲律宾总统还将与中国国家主席习近平会面，他说他希望两国能够建立 "稳定和加强我们经济的伙伴关系"。

小马科斯在启程前往北京前发表讲话说，将开启与中国全面战略合作的新篇章。将扩大与中国在农业、能源、基础设施和贸易方面的联系。他的政府希望在他周二开始的访华期间与中国签署 10 多项协议，因为他们寻求将两国关系提升到“更高档此”。

此行是小马科斯自 6 月上任以来第七次出访，也是正值马尼拉与北京在南中国海的紧张局势再度升级之际。在彭博新闻社最近报道中国在几个无人占领的地物上建立军事基地后，菲律宾国防部早些时候命令军队加强在南海的存在。中国外交部否认了这一报道。

由于中国和菲律宾在有争议的南中国海问题上存在分歧，菲律宾外交事务发言人特雷西塔·达扎周二在一条给记者的消息中表示，预计将签署的协议包括“关于海上问题沟通机制”的谅解备忘录和“农业和渔业合作联合行动计划”。在两国外交部之间建立一条关于海洋问题的直接沟通渠道，目的是避免 "在菲律宾西海出现任何误判和误传"，这里指的是马尼拉声称的南海部分。

小马科斯上台后曾坚持认为，他不会让中国践踏菲律宾的海洋权利，这与他不愿意批评北京的前任罗德里戈-杜特尔特不同。法新社说，中国对一个联合国支持的法庭2012年作出的关于其主张毫无根据的裁决置之不理。此外，菲律宾、越南、马来西亚和文莱都对中国南海的部分地区提出了主权要求，有些地方还有重叠的要求。

小马科斯在行前致辞中还表示，随着中国重新开放边境，他将邀请中国游客返回菲律宾。

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