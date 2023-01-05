向乌克兰交付坦克：德国有了行动迹象

武器

据德国广播电台报道，在法国对乌克兰的军事支持取得进展后，德国也有了采取行动的迹象。

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德国绿党籍经济部长哈贝克在访问挪威期间宣布说，德国政府希望迅速决定向乌克兰运送主战坦克和装甲运兵车。法国和美国的决定和思考肯定会影响德国的辩论。

据媒体报道，政府正在计划向乌克兰交付黄鼠狼坦克。绿党籍外长贝尔博克在伦敦表示，德国及其盟国应毫无疑问地支持基辅。人们必须看看，自己还能做些什么，尤其是在有军事支持的情况下。

社民党国防政治家安德列亚斯施瓦茨向《明镜》周刊表示，在法国宣布向乌克兰供应侦察坦克后，现在可以协调下一步的支持。德国应该采取主动，因为进一步的援助需要预先培训和供应链的建设。

据媒体报道，德国计划从德国联邦国防军和工业库存中，交付黄鼠狼步兵战车。《南德意志报》和《法兰克福汇报》援引柏林政界人士的话说，对乌克兰的军事支持应该有一个质的上升。他们说，美国政府和德国政府最早可能在本周宣布他们在协议中的部分内容。

迄今为止，德国总理朔尔茨一直拒绝向乌克兰提供主战坦克。这位社民党政治家指出，盟国也没有这样做，德国不会单独行动。但现在，法国已向乌克兰承诺提供全副武装的侦察坦克，美国也在考虑提供步兵战车，德国境内要求向乌克兰提供战斗武器的声音立即高涨。德国已向乌克兰提供了30辆猎豹防空坦克。

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