日本再放宽港客入境防疫限制 但增陆客核酸检测

日本/入境限制

日本政府在一星期内两度放宽针对香港的入境防疫措施。因应中国境内新冠疫情高峰，日本政府对自中国入境旅客实施检测限行措施。图片摄于2022年12月29日东京羽田国际机场。

日本政府在一星期内两度放宽针对香港的入境防疫措施，继将可降落机场由四个增至七个後，再进一步宣布，由星期日(8日)起，香港航班可使用当地所有机场降落，并容许航空公司恢复增加若干数量的赴日航班。但同日起，会要求中国大陆旅客须持核酸检测阴性结果才可入境，并须在机场进行落地核酸检测，而不是之前的只要求在机场进行快速测试。

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港府对日本昨(4日)午放宽入境防疫措施表示欢迎，声称会继续与日方跟进，期望能撤销所有针对香港航班的限制，减少对旅客的影响。

日本改变香港航班的限制，对旅游业的影响较大。在日本上月底在中国宣布放宽入境检疫要求後，限制中国及港澳航班只准在四个机场降落，令不少已报及参加旅行团的团友更改行程或退团，例如东瀛游在上月30日至本月初便有五百至六百名顾客受影响，该公司执行董事禤国全预计，日方昨再次放宽防疫安排，会对本月下旬的农历新年档期甚有帮助；不过，旅游业议会主席徐王美伦今早在电台节目指出，现时增加新春团可能比较仓促，相信新措施对自由行顾客较有吸引力。各航空公司亦表示，会调整航班以切合市场需求。

另外，多国陆续要求中国和港澳入境旅客提交病毒阴性检测证明，其中澳洲丶美国及加拿大等国家亦接受来自港澳入境者以提交康复证明代替检测。不过，澳洲要求康复证明须由医生发出，美国则要求卫生当局康复证明须符合指定格式，而法国则不接受以康复证明化替。

现时有十多个国家要求来自中国的旅客须持核酸检测阴性结果或接受其他防疫措施方可入境，而不少国家从中国入境者身上进行的检测结果发现，其阳性率普遍偏高，例如自周一限制中国航班只可降落仁川机场後，周二在281名接受落地核酸检测的陆客中，阳性率为26%，高於启动落地检测首日的20%，而到了昨日的第三天，阳性比率更高至31.5%。韩联社报道，鉴於今日起来自中国的旅客须在登机前出示核酸检测阴性证明，入境後在机场检测阳性比率有望降低。

中国外交部则重申反对各国「试图操弄防疫措施达到政治目的」的做法，声称会本着对等原则采取相应措施「反制」。不过，美国白宫表示，多国针对中国旅客的衞生措施意在保护本国公民，北京没有理由报复。

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