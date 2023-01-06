美日2加2会谈11日登场 台海局势受关注

美日2加2会谈

美国和日本的外交与国防部长“2加2”会谈将于美国华府时间11日在华府登场，预料台湾海峡局势、北韩试射飞弹等东亚安保议题将是会谈焦点。

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日本TBS电视台报导，由美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）、日本外务大臣林芳正、日本防卫大臣滨田靖一出席的美日2加2会谈将于本月11日在华府举行。

中国对台湾加强军事压力、北韩频频试射弹道飞弹等，东亚的安全保障环境趋于严峻之际，日本首相岸田文雄及美国总统拜登（Joe Biden）13日在美国白宫举行会谈之前，美日2加2会谈先举行。

上一次美日2加2会谈于2022年1月採取视讯方式举行。

日本经济新闻报导，美国政府于2022年决定新的国家安保战略，日本也于2022年年底决定国家安全保障战略等的安保3文件（又称国防3文件）。美日是同盟国，将针对安保文件内容进行磋商，包括美日应如何更团结，加强对抗威胁的“统合吓阻”。

滨田6日在防卫省（国防部）的例行记者会上表示，美日将根据两国的战略文件讨论如何加强美日同盟的吓阻力和因应能力。他强调，为了推动自由开放的印度太平洋，将更进一步做出努力。

报导说，中国的军力增强、北韩进一步开发弹道飞弹，加上俄罗斯侵略乌克兰，美日认为有必要研拟因应对策，将透过2加2会谈以提高吓阻力。

日本政府决定的安保3文件当中记载日本将拥有可攻击对方飞弹基地等的“反击能力”，做为行使反击能力的手段之一就是研发并取得长程弹道飞弹。安保3文件也明载，日本现行以拦截飞弹为主的“总合飞弹防空”策略将进一步加强为美军正推动的“整合防空反飞弹”（IAMD）策略。滨田与奥斯汀预定12日举行会谈。

日本放送协会（NHK）报导，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）宣布美日2加2会谈将于本月11日举行一事。

普莱斯表示，美日同盟是自由开放的印太地区的基石，将就处理21世纪此地区及世界相关议题、美日同盟展望交换意见。

报导说，布林肯正考虑今年尽早访问中国。美国政府认为，在布林肯访中之前，需与同盟国日本先就对中政策进行讨论，确认美日合作。

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