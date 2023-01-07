伊朗再处决两名参加示威抗议者

伊朗/阿米尼之死

据伊朗司法机构公告，两名男子在周六以绞刑被处决。伊朗司法机构指控两名男子在一名年轻库尔德妇女被拘留期间死亡引发的抗议活动中杀害了一名准军事人员。

广告 继续浏览后续

伊朗当局今天处决两名因与反政府抗议活动有关的示威者。据本台在德黑兰的记者Siavosh Ghazi报道，周六上午被处以绞刑的两名年轻人是穆罕默德-迈赫迪-卡拉米和穆罕默德-侯赛尼。他们与其他14人一起被指控并审判，罪名是在11月初的反政府抗议活动中谋杀了一名伊斯兰民兵。

国际社会一直大力动员支持迈赫迪-卡拉米，他的父母把他作为空手道冠军来介绍。

审判期间当局播放了示威者拍摄的视频，显示约有三十人用石头或刀攻击伊斯兰民兵鲁霍拉-阿贾米安。法院曾在该案中判处五人死刑，但最高法院推翻了对另外三人的死刑判决。最近几天，伊朗官方媒体说，近几个月来被捕的大约15人的死刑判决都得到了最高法院的支持。

前两例死刑已经在去年12月初执行。12月8日，穆森-谢卡里被指控用刀攻击一名伊斯兰民兵而被绞死。另一名年轻人Majidreza Rahnavard于12月12日被公开施以绞刑。他被指控在马什哈德市杀害两名伊斯兰教民兵而被伊朗司法部门定罪。最近几天，当局还宣布了新的逮捕行动，包括四名记者。

据法新社说，伊朗因22岁库德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死掀起全国性示威潮，伊朗当局今天处决2名男子，他们被控在示威活动中杀害一名安全部队成员。

最新被处以绞刑的2人，使得自伊朗爆发抗议动荡以来，遭处决的示威者人数上升至4人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅