日本今年轮值G7主席 岸田穿梭会见欧美首脑

日本/G7

日本首相岸田文雄访问欧洲3国、加拿大和美国的日程6日敲定。以当地时间9日会晤法国总统马克龙为开端随后与各国首脑举行会谈，为自己担任主席的5月七国集团首脑会议即G7广岛峰会成功举办铺路。13日在岸田就任后首次访问的美国首都华盛顿，将与美国总统拜登举行会谈。

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据共同社今天报道称，届时岸田将介绍去年底敲定的新国家安全保障战略，欲深化日美同盟。

岸田将与法意英加美5国首脑举行会谈。按日程，岸田将于当地时间10日与意大利总理梅洛尼、11日与英国首相苏纳克、12日与加拿大总理特鲁多举行会谈。在各会谈中，议题将围绕俄罗斯进攻乌克兰，共享G7团结起来继续对俄制裁和援乌的重要性。

考虑到涉及中国议题，将确认为实现“自由开放的印度太平洋”而强化合作。

据共同社说，在与拜登的会谈上，岸田将告知国家安保战略中写明的拥有反击能力（对敌基地攻击能力）等彻底强化防卫力、计划大幅增加防卫费等事宜。

根据日本官房长官松野博一6日在记者会上就岸田此次外访表示：“将确认在广岛峰会上彰显坚守基于法治的国际秩序的G7决心。”松野介绍称还将就全球经济、核裁军及核不扩散、经济安全保障等课题确认团结应对。

报道称，岸田将于15日回国。

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