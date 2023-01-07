日本检测中国游客 北京疑冻结公民党访华

日本/中国

多名日中关系消息人士透露，中共中央对外联络部与日本公明党已在协调暂缓此前力争本月实现的公明党党首山口那津男访华。日本政府强化新冠边境口岸对策招致中方不满，似乎双方认为山口访华条件并不完备。冷却的双边关系再次凸显。

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除了对中国人入境检测引不快，日本新国防法也成为争议因素，或导致日本公明党党首拟暂不访华。

据共同社今天报道称，鉴于美中对立激化和中国在日本周边海域的军事行动日益活跃，日本舆论对华感情恶化。今年正值《日中和平友好条约》缔结45周年，但关系走向平稳的道路依旧艰险。

日本公民党领袖山口去年11月与中国驻日大使孔铉佑会面，告知有意在本月召集的例行国会开幕前访华。据日中关系消息人士6日称，山口去年12月下旬与中联部部长刘建超等人交换了意见。此前正在协调力争本月13至16日访华。

另一方面，中国在去年12月下旬宣布将彻底放宽新冠疫情防控措施。日本首相岸田文雄此后宣布强化边境口岸对策，主要内容是对从疫情蔓延的中国入境日本的旅客实施检测。本月4日宣布进一步措施，8日起要求必须提交出境前72小时内阴性证明。中方表达不满称“防疫措施应当科学适度”。

共同社说，山口曾在围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的日中对立尖锐化后不久的2013年1月访华，并与中共中央总书记习近平会谈。山口此次计划访华呼吁通过活跃的双边人员往来促进经济合作。

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