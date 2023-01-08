日美2+2会议称或主要讨论联合遏制中朝

日本/美国/2+2会议

日美两国政府11日将举行外交和防务阁僚参加的“安全保障磋商委员会”（2+2）会议，考虑到朝鲜和中国军事动向的新联合遏制措施预计会成为主要议题。

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据共同社今天报道，日美2+2会议或主要讨论联合遏制中朝。日本拥有反击能力（对敌基地攻击能力）后的发动方式可能也是磋商事项，但美军与自卫队加速一体化，在台湾出现突发事态时令居民卷入战斗的风险也令人担忧。

日美对不排除武力统一台湾的中国的扩军提高警惕。中国部署有大量射程覆盖日本的中程弹道导弹。美国在东亚的同等射程导弹部署处于劣势。日本拥有反击能力将实际上改变自卫队为盾、美军为矛的原有分工。日美有意通过在攻击方面自卫队与美军分担等共同应对维持威慑力。

不过，发动反击能力不可或缺的是，用于探测军事目标的小型人造卫星群“卫星星座”等太空领域新技术和高度的情报收集能力。

据共同社说，围绕朝鲜，如何应对弹道导弹发射和核开发是最大的焦点。日美在会上预计将确认包括韩国在内的三国安保合作的重要性。不仅是朝鲜，中国也在开发被认为难以拦截的高超音速武器。为了与之抗衡，如何开展拦截相关技术合作也是课题。

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