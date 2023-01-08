来自中国入境日本者一周内有408人新冠阳性

日本/中国/新冠

中国政府1月8日起恢复办理中国公民出境旅游等护照手续，恢复办理赴港旅游、商务旅行证申请。 中国政府还从即日起取消了入境时必须在包括指定设施内所进行的总共隔离8天的检疫措施，与此同时，日本则从8日起加强了对来自中国的入境者的检疫措施，而日本厚生劳动省6日表示，自中国本土入境时实施检测的临时措施去年12月30日启动后，到今年1月5日为止的一周内，对4895人进行了检测，结果有相当于约8%的408人为阳性。

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日本政府27日决定，从12月30日起，所有在来日本前七天之内在中国大陆居住或经过中国大陆的入境人员，都要接受入境新冠检测。作为机场检疫，将使用抗原检测试剂盒等进行。 阳性者原则上将用专用车辆送往等候设施（酒店）隔离，有症状者为7天，无症状为5天。对所有阳性者进行基因组分析。

日本首相岸田文雄1月4日在三重县伊势市召开新年记者会。他表示：“鉴于岁末年初对来自中国本土入境人员的检测结果以及各国入境政策，将加强临时性措施。”新措施从8日凌晨零点开始适用。

2023年1月8日起，除实施上述措施以外，会逐步将对所有从中国大陆入境的人进行的新冠检测转为更准确的PCR检测等，从中国大陆直接飞往日本的人员，在实行上述措施以外，不管接种过任何疫苗均需要在出国前72小时以内做核酸检测，并出示由医疗机构出具的检测证明。做检测时，务必确认有效的采样类型、检测方法。关于采样类型，咽拭子（Throat Swab）不予承认。

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