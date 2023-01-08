泰国要中国游客入境出示全疫苗证明

泰国/中国/新冠病毒

中国浙江杭州一机场一名乘客安检后照片。 2023年1月8日

泰国官方今天称，将要求国际旅客在飞往泰国之前出示已完全接种新冠疫苗的证明。此一新立场，与此前消息所显示的边境完全开放有不同。与欧美等国家公布对中国游客新冠检测措施不同，东南亚国家曾纷纷宣布不会有任何入境检测，以张开臂膀欢迎中国旅游。其他国家是否跟进泰国，引起注意。

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随着中国重新开放边境，泰国今天出台了新的入境规定。据路透社今天报道称，据泰国航空监管机构称，泰国将要求国际旅客在飞往泰国之前出示已完全接种新冠病毒疫苗的证明。

泰国正在为周日中国重新开放边境后接待更多游客做准备。泰国民航局 (CAAT) 周六在一份声明中表示，从周一早些时候开始，所有从周一早些时候抵达的外国游客必须证明他们接种了疫苗，或者提供一封信，证明他们已经在六个月内从新冠病毒染疫中康复。

而未接种疫苗的旅客必须出示医疗证明，解释他们未接种疫苗的原因。

据CAAT 表示，航空公司将负责在乘客登机前检查文件，并在其网站上发布了各种类型的 COVID-19 疫苗所需剂量的清单。

泰国民航局表示，新措施将至少持续到 1 月底。

泰国去年 10 月取消了疫苗接种要求，但随着中国放松清零政策后重新开放边境，疫苗接种要求又恢复了。

泰国政府发言人 Traisuree Taisaranakul 周日表示，从中国飞往泰国的首个商业航班厦门航空 MF833 航班将于周一从厦门抵达曼谷，载有 286 名乘客。

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