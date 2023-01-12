美国和日本2+2会谈确立对中国的“战略联盟”

美日2+2会谈

鉴于对中国的担忧日益加剧以及台湾和朝鲜的紧张局势，美国和日本周三（1月11日）在华盛顿举行的外交与国防部长“2+2”会谈上，确认双方将加强军事合作。除了要将美国海军陆战队滨海作战团驻扎在日本外，双方还将共同防御条约的条款扩大到太空。

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法新社报道称，美国国务卿布林肯在会后的联合新闻会上说：“我们一致认为，中国是我们、我们的盟友、以及合作伙伴共同面臨的最大战略挑战”。

报道援引美日外长在联合声明上称，鉴于“竞争激烈的环境”，驻日美军的前沿态势应该升级，“通过部署更灵活、更具弹性和机动性的部队，增加情报、监视和侦察、反舰和运输能力能力”。同时，该声明也提出了一个现代化联盟的愿景，称“该联盟有望在战略竞争的新时代取得胜利”。

另外，美日双方还同意将共同防御条约的条款扩大到太空。

据美国防长奥斯汀宣布，到 2025 年在日本冲绳岛部署海军陆战队快速反应部队，以加强对中国在该地区活动日益增多的日本的防御。他说，这支部队“将为改善日本的防御和促进自由开放的印太地区做出重大贡献”。目前驻扎在该群岛的大约 50,000 名美国士兵中，有一半以上驻扎在冲绳岛。

这项联合声明批评了中国“试图为了自身利益而改变国际秩序”，认为中方正在加速增强核战力，并表示了关切。声明指出，台湾海峡和平稳定“是国际社会安全繁荣不可或缺的要素”。此外，美日就启动应对中国等开发的“高超音速武器”的共同研究达成了一致。

奥斯汀表示：“我不想和习先生（中国国家主席）一起猜测，但我可以告诉你，一段时间以来我们看到的是：中国军队挑衅行为不断”；令人“严重怀疑”中国将对台湾发动袭击。

今天周四，奥斯汀将再次在五角大楼会见滨田康一，随后美国总统拜登将于周五与日本首相岸田文雄举行会谈。

共同社报道也说，日本外相林芳正、防卫大臣滨田靖一皆出席了“2+2”会议。滨田靖一在联合新闻会上说：“（美日）双方就实现同盟的作用和任务分工的必要性，达成了一致”。

日本在上个月宣布，因为对中国在该地区的行动感到担忧，订定了一个5年内将使日本的国防开支增加一倍，达到其国内生产总值的2%，并将采购能够打击1,000公裡外的船只，或陆基目标的导弹的计画。

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