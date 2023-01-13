刺杀安倍凶嫌无精神障碍 遭起诉

日本/安倍晋三

日本一当地地方法院13日公告，日本检察官周五起诉涉嫌杀害前首相安倍晋三的男子。奈良地方法院发言人说，奈良地方检察厅以谋杀罪和违反枪支法的罪名起诉 42 岁的山上Tetsuya Yamagami。据当地媒体，起诉书是在完成大约六个月的精神病学评估后提出的。

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据路透社今天报道称，日本检方以谋杀前首相安倍晋三的罪名起诉山上Tetsuya Yamagami。

在一起震惊世界的罪行中，山上于7 月 8 日被当场逮捕，此前他涉嫌在前首相安倍晋三在西部城市奈良的竞选活动中发表演讲时用手工枪射杀。

据报道，他对统一教会使他的家庭陷入贫困深恶痛绝，称统一教会鼓动他的母亲捐赠了约 1 亿日元（774,700 美元），并指责安倍推动该宗教组织。

统一教会于 1954 年在韩国成立，以操办集体婚礼而闻名，但依靠在日本信徒作为主要收入来源。

这起刺杀事件曝光统一教会与日本执政的自民党 (LDP) 立法者之间深厚而长期关系的问题。自民党否认与教会有任何组织联系，但承认许多立法者与宗教团体有联系。而且也由于教会与许多自民党立法者之间的联系被曝光，首相岸田文雄政府的支持率已降至历史最低点。

8 月，岸田从他的内阁中排斥了与教会有联系的部长。11 月，在安倍遇刺后，日本对该教会展开调查，这可能威胁到其合法地位。

据共同社今天报道称，关于日本前首相安倍晋三遭枪击身亡案，奈良地方检察厅13日以杀人和违反“枪刀法”（开枪、持有枪支弹药）的罪名，起诉了嫌疑人山上彻也（42岁）。检方拘留山上约半年，调查案件当时的精神状态，做出了其具备刑事责任能力的判断。

前首相安倍在参院选举的街头演说时、于众目睽睽之下中弹倒下。这一震惊社会的案件迎来重要节点。山上被认为是出于对“世界和平统一家庭联合会”（原“统一教会”）的怨恨而作案，今后的公审中，查明动机成为焦点。

山上去年7月8日上午11点半左右，在奈良市的近铁大和西大寺站前的路上，枪击并杀害了正在发表参院选举街头演说的安倍，因涉嫌杀人被移送检方。奈良县警方本月6日以使用手工制造的枪支开枪等，涉嫌违反“枪刀法”为由对其追加送检。

据办案人员等透露，山上的母亲1991年前后入教，捐款总额约1亿日元（约合人民币523万元）。山上供称“巨额捐款让家庭垮掉了。（从韩国把该教会）引进来的是前首相岸信介。所以我就杀了（他的外孙）安倍”。

检方考虑到刑事责任能力可能会在公审中成为争论点，从去年7月25日至今年1月10日对其实施了调查刑事责任能力的“鉴定拘留”，在慎重调查精神状态后决定起诉。

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