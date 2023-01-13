日美2+2聚焦提升日本反击能力战略过关

日本/美国/2+2会议

1月11日，日美2+2会议结束后召开了联合记者会。

日本防卫相滨田靖一12日在美国华盛顿郊外的五角大楼与国防部长奥斯汀举行会谈。为了日本决定拥有的反击能力（对敌基地攻击能力）实现有效运用，两人同意就日美同盟的作用与任务分担实施集中磋商。双方签署了力争加快共同研究和强化供应链以扩大防卫装备技术合作的协议文件。

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据共同社今天报道称，日美防长会谈就集中磋商运用反击能力达成一致。

日本迄今一直依赖美国的攻击力。两国就摧毁他国疆域内导弹基地等的反击能力展开磋商或将改变日美分工并加速一体化。关于在包括突发事态在内的任何阶段迅速开展日美间协调，两位防长同意将深化讨论。

滨田在会谈中就中国指出，“快速且不透明地增强核战力令地区的核相关形势变得迫切”。奥斯汀也称：“对在台湾海峡和日本周边水域的威吓性行动表示严重关切。”

两人确认将加强美国以包括核武器在内的战力防卫日本的“延伸威慑”的韧性。双方认为情报与网络安全是同盟的基础，商定加强合作。对于整编驻冲绳美国海军陆战队并成立应对离岛防卫的“海军陆战队濒海作战团”（MLR），肯定称“迈出了历史性的一步”。

该报道称，11日举行的日美安全保障磋商委员会（2+2）会议就反击能力提出，“将为有效运用而深化合作”。作为也用于反击能力的长射程导弹，日本将采购美制“战斧”巡航导弹。

据日本经济新闻指，日美确认共同应对日方决定保有的“反击能力”。日美两国政府1月11日（北京时间12日上午）在华盛顿举行了外长和防长磋商（2+2会议）。关于日本决定保有的打击敌方导弹发射基地的“反击能力”，确认日美将共同加以应对。双方还就将宇宙空间纳入美国对日本防卫义务对象的方针达成共识。

据法新社说，美国国防部长奥斯汀12日在五角大厦会见日本防卫大臣滨田靖一，称美国对日本的防卫承诺不会改变。

美国此前刚宣布，将在日本南部岛屿冲绳部署新的陆战队机动单位，以更妥善地因应中国升高的威胁。

美国国防部发言人在一项声明中说：“奥斯汀（Lloyd Austin）部长强调，美国对日本的防卫承诺坚定不移，包括美国以全方位常规和核子能力来延伸吓阻。”声明还说：“两位部长确认这个联盟在面对挑战时屹立不摇，并坚定支持共同的民主价值观，以及维持基于规则的国际秩序规范。”

另外，据法新社，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）与日本首相岸田文雄承诺合作，双方称两国将加强经济及针对印度太平洋地区安全面向上的往来。

两国领导人此次会晤，也是处理日本重大国防战略改革的一个机会；日本上月才刚宣布大幅增加国防预算。

该报道称，特鲁多乐见日本的改革，也提到俄罗斯、中国等“威权势力”在东亚崛起；特鲁多说，加拿大认为，中国政府在世界舞台上“愈来愈有破坏力”。

岸田文雄是加拿大去年11月宣布新的印太政策以对抗中国影响力之后，第一位访问加国的亚洲领导人。

法新社说，岸田文雄近日在欧洲访问，获得法国、英国在亚太地区新的安全合作保证。

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