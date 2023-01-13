美国呼吁不要处死前副防长阿克巴里

处死前副国防部长？

美国周五表示，将与英国一道呼吁伊朗不要处决一名因从事间谍活动可能“近期”就被处死的伊朗裔英国国民。阿克巴里（Alireza Akbari）是伊朗及英国双重国籍的伊朗前副防长。伊朗司法部门说，他曾“为英国从事间谍活动……通过向国外传递信息危害国家安全”，依据“可信的证据和文件”判处死刑。

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司法机构 Mizan Online 周三宣布，阿里雷扎·阿克巴里 (Alireza Akbari) 已被判处死刑，罪名是“腐败，并因向英国传送情报而破坏该国的内部和外部安全”。

美国外交事务副发言人韦丹特帕特尔说：“对阿克巴里先生的指控和对他的死刑判决是出于政治动机，对他的死刑判决是不可接受的；”并指出“可能即将被执行死刑”。

他在新闻发布会上呼吁“立即释放阿克巴里”，并谴责“有关阿克巴里先生在拘留期间被下药、遭受酷刑、审讯并被迫招供”。

星期四，伊朗伊斯兰共和国官方机构保证，61 岁的阿克巴里先生曾在伊朗安全和国防机构担任高级职位。

英国外交负责人克莱弗利 (James Cleverly) 谴责了这一判决，并呼吁德黑兰不要处决这名英国和伊朗国民，并谴责这是“出于政治动机的行为”。

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