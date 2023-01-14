不理会英美呼吁刀下留人 伊朗处决前副防长

伊朗/英国

伊朗司法部门14日报告说，伊朗当局处决了一名曾担任伊朗国防部副部长的英国-伊朗双国籍国民。伊朗无视英国等国要求免死并释放的呼吁。伊朗指控该受害者为英国做间谍。英国强烈谴责伊朗的野蛮行为。

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据路透社今天报道称，伊朗司法部门的米赞通讯社周六早些时候报道了对伊朗前国防部副部长处决消息，但没有说明执行处决时间。周五晚些时候，英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利 (James Cleverly) 曾敦促，伊朗绝不能执行这一死刑判决。英国的呼吁得到了美国的响应。

伊朗司法部门称，伊朗去国防部副部长阿里雷扎·阿克巴里 (Alireza Akbari) 被判处死刑，罪名是腐败以及通过为英国政府情报部门从事间谍活动而危害伊朗内部和外部安全。他已被处决。”

英国指控伊朗判决以及处死阿里雷扎·阿克巴里完全是出于政治目的。

伊朗官方指控称，阿克巴里于 2019 年被捕，他因从事间谍活动收受了180.5 万欧元、26.5 万英镑和 5 万美元的报酬。

英国首相苏纳克在推特上表示，他“对伊朗的处决感到震惊”。苏纳克说，“我们将召见伊朗代办，以表明英国对伊朗行为的厌恶。”

伊朗官方媒体周四播放了一段视频，指控阿克巴里在 2020 年暗杀伊朗顶级核科学家莫森·法赫里扎德 (Mohsen Fakhrizadeh) 的事件中发挥作用，莫森·法赫里扎德在 2020 年德黑兰郊外的一次袭击中丧生，伊朗当局当时将此归咎于以色列的特工暗杀。在视频中，阿克巴里没有承认参与暗杀，但表示一名英国特工要求提供有关法赫里扎德的信息。

路透社说，伊朗官方媒体经常播放政治指控案件中被指是嫌疑人的供述。

路透社说无法确定官方媒体视频和音频的真实性，也无法确定它们是在何时何地录制的。

阿克巴里是阿里·沙姆哈尼的亲密盟友，阿里·沙姆哈尼现任伊朗最高国家安全委员会秘书，后者在 1997 年至 2005 年担任国防部长，当时阿克巴里是他的副手。

据该报道，伦敦与德黑兰的关系最近几个月恶化，同时也反映出伊朗与西方的关系不断恶化。

英国一直批评伊斯兰共和国镇压反政府抗议活动，这是由去年 9 月一名年轻的伊朗库尔德妇女在拘留期间死亡引发的。

英国外交部长周四表示，英国正积极考虑将伊朗革命卫队列为恐怖组织，但尚未做出最终决定。

伊朗镇压抗议活动至此已判处数十人死刑，至少处决了四人。

路透社说，在BBC波斯语播出的录音中，阿克巴里称自己是在遭受酷刑的情况下做出编造供述的。“他们用3500多个小时的酷刑、迷幻药、生理心理压力手段，剥夺了我的意志，把我逼到疯狂的边缘……用武力和死亡威胁逼迫我做假供。”

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