伊朗处决前副防长 英美法斥野蛮特赦组织称深恶痛绝

处决阿克巴利（Alireza Akbari）

伊朗无视英美请求，将被控为英国从事间谍活动的前国防部副部长阿克巴利（Alireza Akbari）处决，14日被英美斥为冷酷的懦夫行径；国际特赦组织则称，此事令人深恶痛绝。法国总统马克龙在推特上表示：处决阿克巴利是一件令人发指的野蛮行径。英国外交大臣克莱弗利暂时召回英国驻伊朗大使。

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路透社和法新社报导，英国先前宣称，61岁的阿克巴利所涉案件带有政治动机，因此要求伊朗当局将他释放，如今谴责伊朗将他处决。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）称，这是“一个野蛮政权采取的冷酷懦夫行径，这个政权对于自己人民的人权毫不尊重”。

伊朗司法当局的新闻社米珊网站（Mizan）14日早上报导了这项处决行动，但未透露处决时间。英国外相柯维立（James Cleverly）先前表示，伊朗绝不可执行死刑判决。美国也表达了相同立场。法国外交部表示，法方对这一处决“不可置之不理”。

此事似乎很可能会使伊朗早已紧张的对西方关系承受更大压力，双方关系已因为恢复2015年核子协议所举行的谈判陷入僵局以及伊朗去年血腥镇压抗议活动而进一步恶化。

在一段据称是由阿克巴利录制并于11日在英国广播公司波斯语频道（BBC Persian）播出的影音中，阿克巴利说，经过大量刑求后，他已招认了他并未犯下的罪行。

米珊报报导指控，拥有英、伊双重国籍的阿克巴利曾收受180万5000欧元、26万5000英镑和5万美元，为英国从事情报间谍工作。

苏纳克在推特发文说，他“对处决感到震惊”。柯维立发表声明说，伊朗此举“无法不遭人质疑”。声明中说：“我们将召见伊朗代办，表明我方对伊朗所做所为的厌恶态度。”

国际特赦组织（Amnesty International）伊朗分会“伊朗特赦组织”（Amnesty Iran）14日表示，伊朗处决阿克巴利令人“深恶痛绝”。

这个分会在推特写道：“伊朗当局…今天早上的处决行动再次令人深恶痛绝地践踏了生命权。在任何情况下，动用死刑都会令人震惊。”

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