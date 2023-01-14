土耳其希望推动俄乌局部停火

政治

土耳其14日表示，已准备在乌克兰推动“局部停火”，并警告基辅与莫斯科当局都没有能够赢得这场战争的军事手段。

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法新社报导，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）的外交政策顾问卡林（Ibrahim Kalin）坦承，正在交战的俄乌双方在未来数个月似乎不太可能准备达成“全面和平协议”。

但他表示，战争的残酷代价或许能让双方重新考虑，并接受在特定交战区域的局部停火协议。

他告诉记者，“土耳其愿意推动局部停火，以及小规模的局部降温”，“从军事角度而言，没有一方能够赢得地面战争。”

埃尔多安仰仗与莫斯科和基辅双方交好的关系尽力斡旋，以终结持续将近11个月的战争。

身为北大西洋公约组织（NATO）一员的土耳其主持两轮初步和平会谈，并协助达成一项联合国背书的协议，重启乌克兰的黑海谷物运送。

埃尔多安并多次与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）及乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）通电话，尝试达成共识。

卡林表示，对于北约赋予的“安全保证”与国际的尊重，俄国基本上有兴趣。“俄国想要的是获得大国般的尊重，并避免北约出现在自家后院。”

他表示，“乌克兰没有加入北约，但需要俄国给予足够安全保证”。

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