以色列爆大规模示威 民众反对政府改革控制司法

反对司法改革

以色列极右政府去年底成立以来，反政府示威不断，14日晚示威规模达到高峰，约10万人冒著风雨在特拉维夫市中心抗议政府提出的司法改革计划，认为相关计划将赋予国会及多数党政府对司法系统更大的控制权。

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以色列建国以来最极右的政府于两周前宣誓成立，连续几个週末有各团体发起示威抗争活动，此次大规模示威前，改革派和反对者间的紧张局势和言辞交锋已持续一週，包括前任与现任高等法院院长、数百名律师与法官12日在特拉维夫地方法院抗议总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）政府提出的司法系统改革计划。

上述改革计划由新上任的司法部长李文（Yariv Levin）和属于“宗教锡安主义党”（Religious Zionist Party）的“议会宪法、法律和司法委员会”主席罗斯曼（Simcha Rothman）带头发起。

改革计划旨在赋予以色列国会及多数党政府对司法系统更大的控制权，包括让以色列国会以61席位的多数票推翻高等法院裁决的权力、给予联盟政府任命高等法院法官的完全权力、取消目前高等法院有权制衡并阻止政府作出“法律上不合理”决定的规定；并让政府部长亲自任命他们的法律顾问，并有权阻止法律顾问发表具约束力的法律意见。

据报导，14日晚上街抗议人数超过10万人，由25个团体发起，抗议活动分散于特拉维夫市中心的5个聚集地点。

抗议群众在哈比马广场（Habima Square）前聚集，“以色列优质政府运动”（Movement for Quality Government in Israel）会长、高等法院退休法官佛罗卡奇（ Ayala Frocacci）发言指出，以色列多年来的政治局势已破坏最基本的规则框架和社会契约。

她说：“我们正处于一个新时代的开始，在这个时代，民主有了新的定义，不再是基于价值观的民主，而是完全依赖于所谓‘选民意志’、被截断的民主。”

另一位在示威活动上发表演说的纳卡什 （Orah Peled-Nakash）是第一位完成以色列海军军官课程的女性，她能有这样的经历完全要感谢高等法院铺路，让女性可以担任以前被禁止的职务。

除了过去和目前的政坛要角，其他演说者包括尼坦雅胡的表弟丹纳坦雅胡（Dan Netanyahu）。他表示，他的母亲，也就是尼坦雅胡的姨妈韶莎娜纳坦雅胡 （Shoshana Netanyahu）曾任高等法院法官，去年10月过世，如果她还活着，会反对这项改革。

内塔尼亚胡还说，目前正在推展的政府改革类似当年的纳粹德国，以色列和世界上许多人都“看到拟议的改革与纳粹德国的‘授权法案’的相似之处”。

“以色列优质政府运动”主席沙拉嘎（Eliad Shraga）发言时称赞示威者为“光明之子”，暗示政府是“黑暗”的代理人，他带领群众呼喊：“自由、平等、优质政府。”

他也呼吁以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）宣佈尼坦雅胡不适任总理，并称这次示威是“反击的开始”。

抗议活动中还穿插以色列著名歌手莱德（Ivri Lider ）的音乐助场，示威者合唱一首通常在光明节 （Hanukkah）演唱的歌，歌词包括“我们来驱散黑暗，手中有光和火”。

据报导，也有数千人聚集在海法市区和耶路撒冷的总统官邸外抗议。

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