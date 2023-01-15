尼泊尔空难 机上载有72人

尼泊尔/空难

尼泊尔雪人航空（Yeti Airlines）一架客机周日（1月15号）从首都加德满都起飞后，在博克拉机场附近坠毁，机上载有68名乘客和4名机组人员。数百名搜救人员已抵达山坡失事现场抢救。

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当地电视台和社交网站上的画面显示，在一个深山峡谷的底部，浓浓黑烟从失事现场窜出，搜救人员和大批民众聚集在飞机残骸的周遭。周边的植被已化为灰烬。

当地一名官员说，机舱着火，救援人员已经到达现场，专注于扑灭火灾并首先营救乘客。 这架飞机载有15名外国公民，包括一名法国人。

据法新社，尼泊尔的航空业近年来蓬勃发展，将货物和人员运送到难以到达的地区，同时也运送徒步旅行者和外国登山者。但由于飞行员培训和维护不足，它一直遭受着缺乏安全性的困扰。

位于喜马拉雅山上的尼泊尔有一些世界上最偏远和最棘手的飞机跑道，两侧是白雪皑皑的山峰，即使对经验丰富的飞行员来说，也是一种挑战。山区的天气变化也很迅速，让飞行条件更具挑战性。

飞机运营商表示，尼泊尔缺乏准确的天气预报的基础设施，特别是在山区地形崎岖的偏远地区，过去曾发生过致命的事故。

欧盟出于安全考虑，已经禁止所有尼泊尔航空公司进入其领空。

这场空难是自1992年以来尼泊尔最致命的空难，当时一架巴基斯坦国际航空公司的飞机在接近加德满都时坠毁，机上167人全部死亡。两个月前，一架泰国航空公司的飞机在同一机场附近坠毁，造成113人死亡。

2018年3月一架美国班加罗尔Dash 8飞机在加德满都降落时坠毁以，机上71人中有51人死亡。

2022年5月，一架由尼泊尔公司Tara Air运营的双引擎Twin Otter飞机上的22人，包括16名尼泊尔人、4名印度人和2名德国人，在飞机坠毁时死亡。坠机后，当局收紧了法规，包括只有在沿途天气预报有利的情况下才允许飞机飞行。

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