中国外长秦刚结束非洲多国访问

日本/防卫

中国外交部长秦刚上任伊始对非洲埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及等5国以及非盟、阿盟总部展开穿梭访问。秦刚15日在作为最后一站的埃及访问。秦刚被认为破例提升担任外交部长，中国外交部发言人赵立坚低调换职，曾被聚焦观察中国外交是否改变战狼面貌。

广告 继续浏览后续

中国外交部长秦刚在埃及力促加强北京与阿拉伯世界的联系。

据本台消息称，中国新任外交部长秦刚于1月15日星期日会见了阿拉伯联盟秘书长艾哈迈德-阿布-盖特，这是北京对阿拉伯世界的魅力攻势的一部分。

据本台在开罗的记者Alexandre Buccianti报道，中国外交部长秦刚将开罗纳入他的首次外国之行，这并不是巧合。开罗是阿拉伯联盟的总部，中国外交的新负责人在那里会见了这个泛阿拉伯组织的秘书长。

双方会谈的重点是如何落实执行上个月举行的第一次中阿峰会的决议。这是中国对逐渐疏远美国的阿拉伯世界的魅力攻势的一部分。

一个拥有丰富石油资源的阿拉伯世界，同时也为中国公司提供投资机会。埃及就是中国的这种攻势的一个例子。中国是埃及新资本的主要开发商之一，也是面临空前经济危机的埃及政权的一个主要支持者。

据中国官方媒体消息，中国外交部今天举行的例行新闻发布会上，外交部发言人汪文斌回答关于秦刚访问非洲情况的提问，只提及秦刚周末结束的对安哥拉与贝宁的访问。

中国外交部今天报告称，当地时间1月15日，埃及总统塞西在开罗会见到访的中国外交部长秦刚。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅