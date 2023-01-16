尼泊尔空难飞机找到黑匣子了

尼泊尔/空难

尼泊尔官方称，对飞机空难事故搜索人员16日发现了空难飞机驾驶舱语音记录器和飞行数据记录器。失事客机成为尼泊尔 30 年来最严重的飞机事故，目前已知造成至少 68 人死亡。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道，尼泊尔30年来最致命的空难飞机的黑匣子今天报告寻到。记录仪上的数据可能有助于调查人员确定是什么原因导致载有 72 人的 Yeti Airlines ATR 72 飞机在周日晴朗的天气中坠毁。

加德满都机场官员 Teknath Sitaula 周一告诉路透社，两台记录器都状况良好，将根据制造商的建议送去分析。根据国际航空规则，飞机设计和制造国以及坠机调查机构自动参与调查。

ATR 总部位于法国，飞机的发动机由 Pratt & Whitney Canada 在加拿大制造。

周一，救援人员正在与多云天气和低能见度作斗争。搜寻人员已找到 68 具尸体。消息说，所有尸体都已送往医院。搜救人员称，“我们将继续寻找仍然失踪的其余四人，现在多云……导致搜索出现问题。”

这架飞机是从加德满都飞往博卡拉的定期航班，博卡拉是通往风景秀丽的安纳布尔纳峰山脉的门户，机上载有 57 名尼泊尔人、5 名印度人、4 名俄罗斯人、2 名韩国人以及来自阿根廷、爱尔兰、澳大利亚和法国的各1人。

这架飞机在过去一年中飞行了 1700 多次。

报道称，尼泊尔宣布周一为全国哀悼日，并成立了一个小组来调查这场灾难，敦促提出避免未来发生此类事件的措施。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅