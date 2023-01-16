岸田推高日本防卫 面对反对派质疑

日本/防卫

日本首相岸田文雄15日晚结束了对七国集团（G7）5个欧美成员国的历访，乘坐政府专机回了国。他在美国首都华盛顿与总统拜登的会谈中，告知称将从根本上强化防卫力。在记者会上，岸田表示将在23日召集的例行国会上，就伴随防卫费增额的增税做出彻底说明。不过，在野党批评称增税“不值得讨论”，计划与核电站政策和物价飙升应对举措一起展开追究。

广告 继续浏览后续

据共同社今天报道称，岸田以法国为首站，开启了对意大利、英国、加拿大和美国的历访行程。在华盛顿的记者会上，他就自民党内出现不同意见的防卫增税表示：“热烈讨论并切实汇总出一个结论，这是负责任政党的传统。”

岸田强调历访成果说，确认了将在自己担任主席的5月G7首脑会议（G7广岛峰会）上，团结起来为了彻底守护国际秩序而合作。不仅是美国，而且决心与英法也深化在印度太平洋地区的防务合作。

共同社说，不过，尽管强化防卫力被拜登赞赏为“是历史性的”，但日本国内的舆论则多种多样。尤其是对于防卫增税和岸田的说明，不满意见强烈。

去年12月17、18两日实施的共同社舆论调查结果显示，对于为了强化防卫力而增税，回答称“不支持”的达64.9%；对于有关增税的岸田说明，回答称“不充分”的达87.1%。

立宪民主党党首泉健太本月15日批评了把2023年度起5年内防卫费总额定为约43万亿日元（约合人民币2.2万亿元）的政府决定。他在推特上发帖称，在未展示财政支出改革具体措施的形势下，“防卫增税不值得讨论”。

据共同社消息，日本立宪民主党国会对策委员长安住淳和共产党国对委员长谷田惠二16日在国会内举行会谈，确认了将反对因防卫费增额而实施增税的政府方针，

另外，岸田政府把方针转变为最大限度活用核电站，也将是论战的焦点。共产党委员长志位和夫指出，政府“一夜之间决定重返核电，忘记了福岛核事故的教训与灾区的苦难”，在野党加强了批评。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅