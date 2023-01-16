日本与印度罕见举行联合军事演习 剑指中国

日本/印度/空中军事演习

日本和印度16日在日本东京附近举行首次联合空中演习，称要加强安全和防务关系，联合面对中国在亚太地区日益强硬的态度。

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法新社引述日本防卫省说，日本与印度于东京东北部的百里空军基地进行为期11天的演习，日本调动日本自卫队的8架F-2和F-15战斗机，印度空军则有150名军人参加。

日本与印度两国的外交和国防首长曾于2019年11月在新德里的一次会议上决定进行联合演习，但由于新冠病毒大流行病，联合军演被推迟了。

日本和印度与美国和澳大利亚组成了 "四国 "非正式联盟，该联盟于2007年发起，并于2017年围绕这些国家的共同愿望重新启动，以期制衡中国在亚太地区日益增长的经济、军事和技术影响。

法新社说，近几个月来，日本与盟国举行了几次联合军事演习，目前正在对日本国防政策进行重大改革，聚焦增加对抗中国的军事力量。12月，东京批准了一项新的 "国家安全战略"，到2027年，日本年度国防预算将增加一倍，从占GDP的1%左右增加到2%。

日本首相岸田文雄上周在访问欧洲和北美期间会见了其他五个七国集团国家的领导人，期间宣布了与伦敦的军事协议以及将日美安全条约延伸至太空。

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