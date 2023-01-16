疑收钱放走两名制造假护照中国嫌疑人 泰国15人被捕

泰国

泰国警方今天逮捕15名被指控受贿贪腐官员，这些人涉嫌放走了两名被警方逮捕的制造假护照犯罪团伙的中国人。不过这15人均否认对他们的指控。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，泰国警方周一表示，在警方突袭护照伪造团伙，逮捕了两名中国嫌疑人，这两人又成功逃脱后，泰国已向15 名腐败官员发出司法指控。

上个月末，泰国警方突击搜查了瑙鲁共和国驻曼谷的前领事馆，此前有人指控中国人非法占用此场所。

泰国国家警察局副局长 Surachet Hakpal 说，在废弃的前领事馆建筑里面，警方抓捕两名被中国当局通缉的，正在为中国人伪造护照的嫌疑人。但这两名中国人设法逃跑了，警察官员告诉记者，五名特别调查部官员以及九名警察和一名陆军中士被查证是嫌疑人逃跑的同谋。

据警方说，15名被告连同一名翻译收受了 1000 万泰铢（合 245,000 美元）贿款让嫌疑人逃脱。

这起案件是这名翻译在试图逃往马来西亚时被捕后供认不讳的。

这 16 人被控贪污或索贿。 除了翻译，他们还都被指控滥用职权。

据该报道，上述官员和警员都否认所有指控。

据警方官员Surachet Hakpal 说：“索贿罪会受到相当严厉的惩罚，最高可判处死刑。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅