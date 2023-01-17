尼泊尔空难继续搜寻空难者

尼泊尔/空难

尼泊尔搜索人员今天使用无人机从尼泊尔第二大城市 200 米（656 英尺）深的峡谷垂降，以寻找空难最后两名下落不明的人，此前尼泊尔发生了 30 年来最严重的飞机失事，至少造成70人死亡。飞机全员载明有72人。

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恶劣的地形和恶劣的天气阻碍了旅游城市博卡拉附近的救援工作，雪人航空公司 ATR 72 涡轮螺旋桨飞机载有 72 人，星期天坠毁时天气晴朗，而且是就在着陆前坠毁。

搜救人员周一又发现了两具尸体，之后由于光线暗淡，搜索被取消。搜救人员称，“我们会继续寻找他们。”

一名机场官员说，周二有 48 具遗体被运往首都加德满都，并被送往医院进行尸检，同时还有 22 具遗体被移交给博卡拉的家属。

周一，搜索人员在飞机上发现了驾驶舱语音记录器和飞行数据记录器，两个记录仪器都状况良好，这一发现可能有助于调查人员确定坠机原因。

根据国际航空规则，设计和制造飞机和发动机的国家/地区的坠机调查机构自动成为调查的一部分。ATR 总部设在法国，飞机的发动机由 Pratt & Whitney Canada 在加拿大制造。路透社说，法国和加拿大的空难调查人员表示，他们计划参与调查。

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