越南国家主席辞职了！

越南/阮春福

越南政府周二公告，在执政的共产党指责越南最高领导人控制下的官员“违法和不法行为”后，越南国家主席阮春福今天辞职，据路透社说，这是越南反腐行动的一次重大升级。

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路透社今天说，随着越南共产党加强反腐行动，越南国家主席引咎辞职。

阮春福此前越南总理，因加速开放亲商改革而广受赞誉，自 2021 年以来担任国家主席这一主要是礼仪性职位，今天沦为越南共产党全面反腐行动针对的最高级别官员。

不过，越南没有最高统治者，正式由四个“集体”领导：党的总书记、国家主席、总理和议会议长。

据越南政府说，现年 68 岁的阮春福对包括两名副总理和三名部长在内的许多官员的违法行为负有最终责任。声明说：“阮春福充分认识到自己在党和人民面前的责任，提出辞去所担任的职务、辞去工作、并退休的申请。”

路透社说，不清楚越南当局是否已经选择了替代者。

在 1 月份解雇了在阮春福手下任职的两名副总理后，越南一直在猜测阮春福是否也将被免职，因为该党在强大的长期任职领导人阮富仲 Nguyen Phu Trong 领导的“炽热熔炉”反腐败运动中加大火力。

据该党称，去年有 539 名党员因腐败和“故意不当行为”被起诉或“纪律处分”，其中包括部长、高级官员和外交官，而警方调查了 453 起腐败案件，比 2021 年增加了 50%。

阮富仲本月早些时候表示，该党的做法会“更加坚定”、“更加有效和有条不紊”，并誓言要取得成果。

路透社说，关于反腐运动对投资和政策的影响，意见不一。新加坡 ISEAS-Yusof Ishak 研究所越南研究项目的 Le Hong Hiep 表示，清洗可能为更清洁、更有能力的领导人崛起铺平道路。只要领导层改组不会导致政策发生根本性变化，它们对经济的影响也将是有限的。”

然而，同一研究所的高级访问研究员 Ha Hoang Hop 表示，阮春福下台和镇压影响的不确定性可能会让投资者感到不安。

阮春福的辞职需要获得立法机关的批准，消息称立法机关将于本周举行一次罕见的特别会议，这增加了人们对阮春福命运已成定局的预期。

阮春福在越南以其友善的态度和对国家足球队的热爱而闻名，他曾被提名为未来的党总书记，这是该国最负盛名权力最大的职位。

作为 2016 年至 2021 年的总理，阮春福见证了亚洲新兴制造业强国平均每年 6% 的经济增长，并帮助推动了自由化进程，其中包括与欧盟和太平洋大国的贸易协定。尽管他倒台了，但政府周二称赞了阮春福的成就，尤其是他对新冠病毒大流行疫情的抗疫领导。

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