日本首相岸田文雄向在日华侨华人等祝贺春节

日本/华侨

在癸卯兔年春节就要到来之际的1月20日，日本首相岸田文雄在首相官邸网页发表了面向在日华侨、华人等的春节贺词，向在日华侨、华人和全球喜迎春节的人们贺新春拜新年，致以节日的问候，贺词用日文和中文简体、繁体三种文字发表。

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岸田首相的春节辞贺词如下：

谨向在日本生活工作的华侨华人及全球喜迎春节的朋友拜年。

过去的一年，我们不断面对严峻的新冠肺炎疫情以及战争的恐惧。我由衷地希望，新的一年首先是和平的，也期待全球各地的生活尽快复甦，恢复常态。

我更希望，不论诸位身在何地，新的一年，能够在更加和平的环境下，以安稳的心境期待更好的未来。为此，日本将持续与国际社会合作，维护和加强基于普世价值的国际规范与原则。

在面对困难时，我们要学习古人的智慧，既要稳步前行，遇事时更要一气奋进。只要大家一起努力，任何困难必能克服。

恭祝各位兔年行好运、心想事速成！ Happy Lunar New Year!

日本内阁总理大臣 岸田文雄

日本首相向华侨华人等祝贺春节的历史由来已久，从2008年的福田康夫首相开始到目前为止，共有8位日本在任首相、16次向在日华侨华人等致以春节问候。

前14次，都是通过在日华文媒体发表，一般都会言及日中关系和日中友好，而岸田文雄担任首相以后，不再通过在日华人媒体发表春节祝词，而是直接刊登在首相官邸的网页上，也不再谈及日中友好和日中关系，而且除了用日语和中文简体刊登外，还加上了繁体字版，和以往的历届首相相比，显然是顾及到了来自台湾等地区的华侨华人和其他有迎春节风俗的地区的人们。

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