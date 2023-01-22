岸田文雄暗示或在自民党总裁选举前解散众院大选

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日本首相岸田文雄在1月22日播放的电视采访中，就解散国会众议院举行大选的时间，暗示有可能在2024年9月自民党总裁任期届满前举行。当被问及他是否应该在众议院选举中获得公众信心后进入第二个任期，以推动包括增税在内的政策与增加防卫费相一致时，他回答说：“我当然这么认为。不过即便为此，首先也会被问具体做什么”。

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岸田文雄在2021年的自民党总裁选举中就任新总裁，任期三年，至2024年9月结束。他作为众议员的任期将于2025年10月届满。据共同社报导，围绕解散众议院问题，自民党政调会长萩生田光一认为有必要在防卫增税前问信于民。岸田政府此前表示，为增加防卫费实施增税的时机是“2024年以后的适当时间”，解散众议院和开始增税的时间成为焦点。

据悉，岸田文雄在周日播出的节目中强调，“不只是防卫，少子化和能源、加薪也是关乎全体国民生活的不能拖延的课题”。他称关于解散众议院时间还什么都未决定，同时表示“必须在致力于各项课题的同时，考虑适当的选举时间、接受国民审判的时间”。

在1月23日召集例行国会之前，岸田文雄关于防卫费增税表示，将通过与在野党的国会论战向国民进行细致说明。他指出：“如果不能获得理解，就可能无法守护国民的生命和生活”。该节目于19日录制。

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