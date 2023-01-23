日本外相外交演说 强化日美威慑力

日本/中国

日本外相林芳正在23日于日本议会的外交演说中，提及关注日本决定拥有的反击能力（对敌基地攻击能力），表示决心致力于强化日美同盟的威慑力和应对能力。他谴责俄罗斯进攻乌克兰是“不能容许的违反国际法”行为，表示将与七国集团（G7）为首的国际社会合作，加强对俄制裁并支援乌克兰。就中国议题，日本外相要求中国采取负责任的行为。

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据共同社今天报道称，林芳正发表外交演说称决心强化日美威慑力。林芳正提到去年12月内阁会议决定的新国家安全保障战略，称“将开展以彻底强化防卫力为后盾的强有力外交”。主张与美国重点推进有效运用反击能力、太空、网络、信息保护领域的合作，以及对新兴技术的共同投资。

他就中国指出，存在许多悬而未决的课题，包括在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）单方面改变现状的尝试，以及台湾周边的军事活动等。表示“将主张应主张的、要求（中方）采取负责任的行动，同时切实保持对话”。

据林芳正表示，日本作为G7轮值主席国以及联合国安理会非常任理事国，将推进举措坚持基于法治的国际秩序。今年迎来日本与东盟友好合作50周年，12月双方将在东京召开特别首脑会议，林芳正表示将提出日本与东盟关系的未来愿景。

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