两中国男子涉嫌走私千吨锂矿 在阿富汗被捕

中国/阿富汗

阿富汗塔利班当局日前逮捕了五名男子，其中包括两名中国公民。他们涉嫌将大约一千吨含锂的岩石走私出阿富汗。

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大纪元网报道，1月21日，阿富汗矿业和石油部表示，在楠格哈尔省（Nangarhar）查获了约300吨非法运送的锂矿石，在库纳尔省（Kunar）查获了约700吨。这两个省份都与巴基斯坦接壤。该部高级官员阿卡布（Mohammad Rasool Aqab）估计，这些岩石“含有高达30%的锂”。

逮捕行动是由阿富汗安全和情报机构进行的。1月21日，情报部门业务事务负责人巴希尔（Dr. Bashir）在新闻发布会上说，他们发现有人计划走私这些未签约并秘密提取的“宝贵的石头”，因此逮捕了主要肇事者。五人被捕，两名外国走私者是中国人，三名阿富汗人是他们的合作者。

自2021年8月所有美国和北约军队撤出阿富汗以及塔利班夺得政权以来，塔利班当局禁止开采和销售锂。

据悉，阿富汗的锂和其它许多矿产大多走私到巴基斯坦，经过提炼后以巴基斯坦的名义出口到其它国家。

阿富汗拥有价值约1万亿美元的未开发稀土矿产，包括巨大的锂矿藏，但数十年的战争阻碍了阿富汗矿业的发展。

由于人权问题，特别是对妇女获得工作和教育机会的限制，塔利班政府目前尚未得到世界的正式承认，而且美国和西方国家纷纷对阿富汗实施经济制裁。尽管中国与阿富汗有贸易往来，但中共对于是否承认塔利班政府的问题态度暧昧、含糊其辞。

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