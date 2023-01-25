媒体：平壤可能因“呼吸道疾病”封城五天

朝鲜/医疗

据美国专门报道朝鲜消息的媒体NK新闻25日报道，朝鲜因 "呼吸道疾病 "而下令在其首都平壤封锁五天。

广告 继续浏览后续

总部设在首尔的NK新闻援引一份政府文件报道说，平壤居民被命令从周三到周日呆在家里，每天必须接受多次温度测试。 该文件没有提到新冠疫情，但说感冒是目前在首都蔓延的新疾病之一。韩联社引述NK新闻曾报道，平壤居民接到封城预警后，似乎出现抢购囤货现象。该媒体还援引一名朝鲜干部的话报道称，朝鲜去年对全境采取封控措施时要求主要建设项目和工厂的劳动者仍将继续工作。但当时朝鲜居民因缺医少药擅自外出，涌向药店。

如果得到证实的话，该措施似乎是该国在2022年8月宣布战胜新冠病毒以来的第一个全市性措施。

目前还不知道其他地区是否受到类似封锁的影响，朝鲜媒体也没有宣布任何新措施。

另外，朝鲜半岛目前正经历着气象学家所描述的西伯利亚式的寒流，平壤的气温降至-22℃。 中国是朝鲜的主要贸易伙伴和邻国，在结束其三年的严格动态清零政策后，正面临一波感染。自大流行病开始以来，朝鲜一直严格关闭其边界，但允许与中国进行一些贸易。

平壤在2022年5月宣布其有史以来第一例新冠病例，三个月后才宣布战胜该疾病。但世界卫生组织长期以来一直质疑平壤的新冠统计数字以及其关于该流行病得到控制的说法。

法新华社引述专家说，朝鲜是世界上卫生系统最差的国家之一，医院设备简陋，重症监护室很少，而且没有对新冠进行治疗。

据专家消息，平壤未能为其约2500万人口接种疫苗。但也其他报告显示，该国已收到来自中国的疫苗。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅