新西兰新总理走马上任，声言有充沛精力应对挑战

新西兰/政治

新西兰执政党工党领袖克里斯·希普金斯25日在位于首都威灵顿的议会大厦宣誓就职，正式成为新总理，接任几天前突然宣布辞职的阿德恩。当日下午，希普金斯主持首次内阁会议，表示，对接力承担起阿德恩的职责，倍感自豪。

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25日，新西兰总督代表英国新国王查理三世，正式授权几天前刚刚接任执政党工党党魁的希普金斯为政府总理。

在当日下午的首次内阁会议上，希普金斯表示，通货膨胀带来的物价上涨问题将是他的首要任务之一。他认为，新冠疫情带来的公共卫生危机，正变成经济危机。政府将集中精力应对这场危机。但在被问及其它可能的政策改变时，他应答谨慎。

在外交领域，他21日当选工党党魁后曾向媒体表示，新西兰与中国的经济关系非常重要，中国将是他上任后会尽快出访的国家之一。

希普金斯在未来几个月的要务之一将是重振工党近期不断跌落的民意支持，以便迎接今年10月的大选。几个月来，可能出现经济萎缩的压力以及保守党的质疑令工党政府备受批评。

希普金斯25日在就职仪式后向媒体表示，希望在新西兰人眼中，他是一个开诚布公、敢于承认错误、也会自我调侃的人。

新西兰政治评论人帕佳尼（Josie Pagani)向法新社表示，他认为希普金斯“人很热情”，“手腕强硬，也很有能力”。

现年44岁的希普金斯可以说是最近六年来新西兰政坛的一名重要人物。这期间，他曾分别担任新西兰教育部、卫生部、公共服务部部长。新冠疫情期间，他担任疫情应对部长，在近两年的时间里，有效控制了疫情在境内的传播。新西兰在去年8月才重新开放边境。自2022年6月起，他又接任警察部长。

他的前任阿德恩1月19日，在距离第二任期结束还有9个月时，突然宣布辞职，理由是她认为自己已经精力不足，难以再全力以赴应对挑战。希普金斯是党内唯一有意接任总理职务的候选人。

法新社发自威灵顿的报道介绍说，希普金斯自我描述为来自工人阶层的普通人，尤其喜欢骑越野自行车、远足、游泳等户外活动。虽然他给人的通常印象是平易近人，但他也曾与前任保守党籍总理激烈争吵，引发媒体广泛关注。

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