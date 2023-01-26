不睬所罗门 斐济新总理拒让中国培训警察部队 加强与澳合作

斐济/中国

《澳大利亚人报》（The Australian）25日报道，斐济新总理西蒂维尼-拉布卡（Sitiveni Rabuka）准备加强与澳大利亚的军事和外交关系，并将排除中国对斐济军队或警察部队的军事训练。中国在南太平洋地区的主导地位因此遇到了一个重大的绊脚石。

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据该报指出，与其前任亲北京的外交政策明显不同的是，一个月前胜选成为斐济新总理的拉布卡受访时表示，中国对该地区的推动带来了持续的危险。

拉布卡对《澳大利亚人报》说：“这种看法是，中国正日益努力巩固其影响力，而我相信，与你更了解的人走在一起总是更安全的”；他接着说：“就我而言，我对澳大利亚人、美国人和新西兰人的了解比我对中国的了解更多。”

但这位前军事指挥官和两次政变领导人警告说，澳大利亚不能再认为与斐济的关系是理所当然的，并回顾了澳大利亚在他1987年政变后表现的 “冷处理”。

拉布卡在上个月激烈的选举中推翻了宿敌弗兰克·姆拜尼马拉马（Frank Bainimarama），这是该岛国50多年来第三次和平移交权力。

在姆拜尼马拉马执政的16年中，中国在斐济的影响力急剧增加，而拉布卡对这一发展感到震惊。

被斐济人称为 “兰博 “（Rambo）的拉布卡承诺，他的政府不会接受所罗门群岛式的协议来允许中国培训斐济的警察或军队。他解释说：“我认为他们（中国）可能想这样做，但这对斐济来说是一个非常困难的决定，因为我们有两个非常友好的协议–与澳大利亚的国防合作计划和与新西兰的军事援助计划。

因此，拉布卡表示，在签订任何其他协议之前，必须考虑到这些事情，因为这些协议可能会被视为对斐济迄今为止的发展和安全负责的协议产生反作用。

该报导又指，拉布卡示意将推翻与北京达成的协议，根据该协议，中国警察可被借调到斐济警察局长办公室。

而许多斐济警察对中国国家安全机构的成员坐在斐济警察系统的中心表示愤怒。

拉布卡认为这不应该继续，因为双方司法系统不同，斐济是基于英国的系统，他领导的政府更愿意继续使用熟悉的系统。

此外，尽管斐济的经济状况不稳定，但拉布卡也排除了向中国或其他外国利益集团出售如机场和海港等关键的基础设施。

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