应对中共军事威胁 美军在关岛开设新基地

美军在关岛开设新基地

在五角大楼重新调整军队部署，以对抗中共挑战的背景下，美国海军陆战队在美国最西端的关岛开设了一个新基地。美国海军陆战队1月26日在关岛举行了布拉兹营海军陆战队基地正式启用仪式。这是自1952年以来美国建立的第一个新的海军陆战队基地。

广告 继续浏览后续

目前，该基地仍在建设中。根据计划，该基地将最终容纳5,000名海军陆战队员，在短期内起到威慑和探测该地区威胁的作用。目前，驻扎在基地的部队不到100人，其余大部分预计将于2024年12月抵达。

关岛基地和日本、台湾之间是差不多的距离，该基地将成为关岛和北马里亚纳群岛各地海军陆战队的枢纽，在发生入侵时保护太平洋岛屿，包括重要的海上航道。

随着美国对中共军事力量和中共对台湾威胁的担忧增加，在西太平洋岛屿潜在冲突中，美军可以在关岛基地部署更多海军陆战队员。有了该基地后，海军陆战队员将进一步接近潜在冲突的前线，可以快速从一个岛屿转移到另一个岛屿，探测、骚扰和摧毁敌方船只。新基地还将减少美国在日驻兵的人数。

如果与北京发生冲突，海军陆战队将是第一批作出反应的地面部队之一。

海军陆战队指挥官大卫‧伯杰（David Berger）将军说：“我们不希望为了打仗而打仗。我们希望已经做足准备，一旦有冲突，防区内部队（stand-in forces）已经在前线了。”

国防部官员说，在无冲突时，驻关岛的部队可以进行实弹演习，驻扎在北马里亚纳群岛的部队可以进行演习和陆路转移。

伯杰将军说：“驻关岛的海军陆战队位于国际日期线那一边，作用是加强威慑政策，这是我们国防战略的基础。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅