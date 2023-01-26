日本当局罕公布加强防卫专家会议记录

日本/防卫

日本政府面临增加防卫引发不满增税局面。日本政府24日在内阁官房主页上，公开了去年召开的有关强化防卫力的专家会议所有议事记录。专家会议在去年9～11月共召开了4次。

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据共同社报道称，日本政府公开有关强化防卫力的专家会议记录。记录显示占据大半的意见指出，虽然伴随防卫费增额不得不增税，但首相岸田文雄需要细致地做出说明。也有人提出质疑以增额规模为前提推进讨论。

据会议记录，担任会议主席的前外务事务次官佐佐江贤一郎在首次会议上，就强化防卫力说明称“需要前所未有的防卫费大幅增额”，强调“为了国民的将来，应该坦率告诉国民‘也有必要改善财政状况’并寻求理解”。会上对此没有异议。

第2次会议上，确保财源的方法成为了主要议题。例如“为了实现防卫费增额，应该明确在广泛税目上需要国民负担的部分，并获得国民的理解”，认为不得不增税的意见接连出现。对于发行国债，多人阐述了否定看法。

在进入报告汇总阶段的第3次会议上，日本综合研究所理事长翁百合就防卫费增额表示，“希望不是以（增额）规模为前提，而是写上以累积为基础展开讨论”。三井住友金融集团董事长国部毅提出要求说，“希望首相向国民发出讯息，（讲明）需要负担多少”。

在出示报告草案的最后一次会议上，京都大学研究生院教授中西宽针对修改《国家安全保障战略》等3份安保相关文件，强调为了获得舆论支持，信息公开很重要。

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