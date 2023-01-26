日本拟将新冠肺炎调降为“流感等级”，计划5月8日宣布降级

日本/新冠

根据日本媒体，日本政府计划在5月8日将新冠分类等级调降到等同于季节性流感，届时有望大幅松绑相关防疫限制措施。

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日本放送协会（NHK）26日报导，日本政府计划在5月8日将新冠分类等级调降到等同于季节性流感，届时有望大幅松绑相关防疫限制措施。

日本首相岸田文雄上个星期表示，原则上考虑在春季把新冠的分类等级从目前的“第2类”调降为与流感相同的“第5类”。他表示已经给厚生劳动大臣加藤胜信下达指示。

报导称，岸田于日本当地时间下午5时30分后，在首相官邸与加藤等人就具体调降时间进行最终讨论。得出的结论是，为考量政府、自治单位与医疗机关等需要充分准备时间，因此预定于5月黄金周长假之后的5月8日调降等级。

日本目前将新冠归类在传染病法中，“相当于第2类”。传染病法将传染病分为5类，第2类意为可采取第2严格的防疫措施，SARS（严重急性呼吸道症候群）就属此类。季节性流感则属第5类。

如果新冠调降到第5类，都道府县知事将无法让感染的患者在家隔离疗养，也无法让密切接触者在家隔离等。各级政府也无法要求店家提前打烊，无法要求民众避免外出，因此对社会经济活动带来的影响将大幅减少。

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