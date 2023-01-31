北约秘书长斯托尔滕贝格视察日本航空自卫队基地

日本/北约

北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格于30日至2月1日访问日本，31日，他视察了航空自卫队入间基地（埼玉县狭山市等）。 在入间基地，斯托尔滕贝格参观了F15J战机、爱国者（PAC3）地对空导弹、C2运输机等，并认真听取了基地人员的讲解，在参观了负责向乌克兰运送货物的C-2运输机等后，他在对航空自卫队队员的致辞中说：“乌克兰战争影响到我们所有人，非常感谢日本的支持，日本积极地运用了自己的飞机和货运能力。”

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关于俄罗斯入侵乌克兰，他强调了支持乌克兰的重要性。他说：如果俄罗斯获胜，就发出了一个危险的信号，就是可以使用军事力量来实现目标。”

面对乌克兰战争和中国日益增长的影响力，为加强与亚洲盟友的关系，斯托尔滕贝格对日本和韩国进行访问。30日，他在访问韩国期间，要求韩国增加对乌克兰的军事援助。

斯托尔滕贝格在31日晚会见首相岸田文雄，确认在加强对乌援助上的合作。他表示，随着乌克兰战争的继续，他有意继续加强与日本的合作。在会见岸田首相后，斯托尔滕贝格将与岸田首相举行联合记者会。

日本、韩国、澳大利亚和新西兰领导人去年首次出席北约30国峰会。

斯托尔滕贝格2月1日将在庆应大学演讲。

日本官房副长官木原诚二在1月23日的记者会上强调，日本和北约“是共享基本价值观和战略利益的伙伴”。他表示，期待为实现“自由开放的印度太平洋”，以及维持基于法治的国际秩序而加强与北约的合作。

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