北约欢迎日本倍增国防预算计划 日将加强与北约合作维持国际秩序

日本/北约

2023年1月31日，北约秘书长斯托尔滕贝格和日本首相岸田文雄在东京举行的联合媒体发布会后握手。

北约秘书长斯托尔滕贝格周三（2月1号）对日本计划在未来五年内将其军费开支增加一倍表示欢迎，称这反映了日本在一个 "动荡 "的世界中对安全的承诺。

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据法新社报道，斯托尔滕贝格在东京庆应大学的一次演讲中做出了这个表态，他说,很高兴日本正计划增加其军事预算，以达到北约国防开支占国内生产总值2%的基准。

日本的军费开支一直控制在GDP的1%左右，但首相岸田文雄的政府在12月批准了一项新的安全理论，其中包括计划到2027年将国防预算增加到GDP的2%。斯托尔滕贝格认为这项修订，使日本 "更加 "成为 "和平 "的伙伴，也表明日本认真对待国际安全。

法新社指出，中国和朝鲜构成的日益增长的威胁，加上俄罗斯对乌克兰的入侵，使日本民众更倾向于增加该国的军事开支，尽管其和平主义宪法。

斯托尔滕贝格先生强调，俄罗斯的战争是一个全球问题，也影响到亚洲的安全环境。

他说，普京错误地估计了乌克兰人的复原力以及北约成员国在支持乌克兰方面表现出的团结。他重申，北约没有把中国视为对手，但他说北京日益增长的压力和军事野心是一个需要解决的问题。

法新社报道引述斯托尔滕贝格的话表示，“ 今天，我们几十年来一直享有的世界秩序正受到威胁。” "莫斯科和北京是（......）威权主义推动的先锋“。他补充说："在一个更加危险的世界里，日本可以指望北约站在它一边。“

另据日本共同社报道，日本外相林芳正1日在外务省与斯托尔滕贝格举行了会谈。考虑到俄乌冲突和在东海及南海加强军事施压的中国，林芳正确认将为维持国际秩序而加强与北约的合作。为了与加深印太地区参与度的北约紧密沟通，日本政府打算设置独立的北约政府代表部。此外日方还在讨论定期参加北约决策机构北大西洋理事会的会议。

日本首相岸田文雄31日在官邸与欧美军事同盟北约（NATO）秘书长斯托尔滕贝格举行了会谈。双方发表联合声明，就中国急速强化军事力和扩大军事活动，强烈敦促在提升透明度以及限制军备与裁军方面合作。

斯托尔滕贝格在日本之前也对韩国进行了访问，呼吁首尔”加强“军援乌克兰的力度。

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