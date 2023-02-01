印度下一财年国防预算达到726亿美元，同比增长13%

印度/亚洲/印太

自新德里方面消息，印度政府周三提出2023-2024财年的国防预算为5.94万亿卢比（约合726亿美元），比上一财年的初步预算增加了13%，项目包括购买更多的战斗机和整修与中国紧张的边境地区的道路。

广告 继续浏览后续

据路透社报导，印度财政部长西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)为国防资本支出拨款1.63万亿卢比——这一支出将包括购买新武器、军机、军舰和其他军事硬件，她在将于4月开始的2023-2024财年预算中公布了近5500亿美元的联邦总支出。

西塔拉曼说，2023-2024财年将有2.77万亿卢比用于军饷和军人福利，1.38万亿卢比用于退役士兵的养老金，还有更多金额用于杂项开支。她还将截至3月底的本财年的国防预算从先前估计的5.25万亿卢比增至5.85万亿卢比。据悉，该国防预算案占印度政府预算总额的13%。

报导提及，印度的国防预算总额估计约占其GDP的2%，仍低于中国2022年1.45万亿元人民币（约合2300亿美元）的国防预算。最新的预算文件显示，印度计划花费近2420亿卢比（约合30亿美元）用于海军舰队建设，5714亿卢比（约合70亿美元）用于空军采购，包括更多的军机。

印度国防部长拉杰纳特·辛格(Rajnath Singh)周三通过推特表示：“这笔开支将填补作战能力方面的关键差距，并在弹药、武器和资产的维持、军事储备等方面为部队提供装备。”

拉杰纳特·辛格提及：“国防部致力于加强边境地区的基础设施建设，特别是北部边境地区。因此，印度边境道路局（BRO）的资本预算在2023-2024财年增加了43%，达到5000亿卢比，而2022-2023财年为3500亿卢比。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅