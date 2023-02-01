缅甸/军事政变

2021年2月1日，缅甸军方在政变下夺取了民选政权，监禁民主偶像昂山素季，并发动残酷内战，造成2800多人死亡，13000名平民被投进监狱。两年后缅甸称将于今年举行选举，要洗白军事政变。

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据本台今天报道，缅甸军事政变两年后，军政府寻求一个合法地位。据本台在仰光的记者朱丽叶-维林（Juliette Verlin）报道说，在街上问任何人，他们都会告诉你同样的事情：敏昂莱将军已经把自己当成了国家总统。在缅甸，政变和军政府成立两年后，这位自任总理的人似乎在遵循他所热衷的嘴上宪法，他可能最终取消全国紧急状态，并在未来六个月内组织选举。

由于大多数支持民主的政党都拒绝参加这个闹剧选举，因此亲军方的胜利似乎不可避免。

在仰光，人口普查已接近尾声，行政部门正在借机检查家庭是否窝藏了一两个持不同政见者。生活已经恢复正常，食品价格在两年内翻了一番，但工资却没有变化。总之，政变周年纪念日是在阴霾中度过的，部分民众决定像去年一样，留在家里，进行无声的抗议。

仰光出现了某种形式的反抗，缅甸的一些地区，武装冲突仍在继续。一些少数民族的村庄仍然经常遭到轰炸和焚烧。在缅甸境内，有超过一百万的流离失所者。缅甸妇女联盟秘书长南莫埃说，许多参与抵抗运动的妇女是强奸的受害者。

据指控，缅甸军队将强奸用作武器。南莫埃指控称，"妇女，特别是来自少数民族和生活在冲突地区的妇女，面临着许多困苦。虽然过去也有过军政府，但这一次军政府特别针对和攻击妇女。军队实施强奸，并将强奸作为一种战争武器，包括轮奸。许多儿童，有时不到10岁，也被强奸。也有许多谋杀案，但妇女最害怕的是性暴力，自军事政变以来，这种性暴力已占到很大比例。妇女更因参与这场革命和民主运动而被强奸、逮捕、拷打，有时还被杀害。

缅甸妇女联盟呼吁国际社会对军政府采取行动，将肇事者绳之以法："他们必须为他们的战争罪行和种族灭绝行为负责。

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