【视频】白沙瓦清真寺自杀式袭击案罹难者已至百人

巴基斯坦/恐怖袭击

巴基斯坦西北部城市白沙瓦一座清真寺1月30日遭遇的自杀式袭击，罹难者已上升至百人，另有221人受伤，其中27人伤势严重。根据巴基斯坦内政部消息，罹难者中97人是警察，其余三人为平民百姓。当地警署负责人认为，这次袭击是要报复警方打击激进伊斯兰武装团伙的行动。点击法国24电视台视频，了解详情。

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1月30日，巴基斯坦西北部城市白沙瓦一座清真寺遭遇自杀式爆炸袭击。当时正是穆斯林午间祈祷。由于清真寺地处白沙瓦警察总署附近街区，寺内当时可能有三百到四百警察。

当地警署负责人表示，当时，一名自杀式爆炸袭击者得以潜入清真寺，随身携带着10到12 公斤的爆炸物。

联合国秘书长古特雷斯当日即严厉谴责这起自杀式袭击行动，并指出，尤其卑劣的是袭击行动以宗教场所为目标。

美国白宫国家安全委员会发言人也在次日也发出强烈谴责，将前往宗教场所的人当作目标是不可原谅的行为。

白沙瓦警方认为，袭击行动是对警方追剿激进伊斯兰武装团伙的报复行动。

白沙瓦距离巴基斯坦与阿富汗边境只有大约50 公里。巴基斯坦当局一直难以控制当地的安全形势。多个激进伊斯兰武装团体利用当地的山区地形，以及巴基斯坦与阿富汗交界地带控制松懈，在这里活动。自原教旨穆斯林塔利班民兵2021年8月在阿富汗重新夺取政权后，白沙瓦境内针对警方巡逻队或警察哨所的袭击行动更不断增加。

巴基斯坦总理31日发表公报指出，恐怖分子希望通过袭击之行保卫巴基斯坦任务的人员，来制造恐慌。

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