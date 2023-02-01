『视频』缅甸军事政变两周年，全国紧急状态再延半年

缅甸军事政变两周年

2023年2月1日，两年前政变上台的军政府宣布将1月31日到期的全国紧急状态延长6个月。这可能意味着军政权此前承诺的全国大选也将延后。2月1日当天，数百民众在泰国首都缅甸大使馆附近抗议集会，谴责推翻民选政府的军政权，要求立即释放昂山素季等民选政府领导人。欢迎点击美联社视频，了解详情。

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军政权两年前推翻昂山素季领导的民选政府后，宣布全国紧急状态。该紧急状态原本在今年1月31日到期。军政权此前曾承诺在年内组织新的全国选举。

军政权控制的全国国防与安全委员会1月31日举行会议，决定是否解除紧急状态。会议显然认为国内形势尚未恢复正常。但军政权表示，会为组织选举而努力，“以便人民不会失去民主权利”。但观察人士指出，由推翻民选政府的军政权组织选举，令选举本身失去意义。

两年前的2月1日，军队以三个月前的全国大选有大规模舞弊为由，推翻了昂山素季领导的民选政府，重新掌握了政权。昂山素季领导的全国民主联盟在2020年11月组织的选举中大获全胜。此前曾长期把持政权的军队眼见重回政权无望，坚称有严重的选举舞弊，发动政变，夺取了政权。昂山素季、民选政府总统温敏以及众多昂山素季的支持者均被捕。

军政权倒行逆施引发缅甸社会强烈反弹，各种抗议示威活动不断。军方强力镇压，而各路民间武装坚持抵抗，双方僵持不下。

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