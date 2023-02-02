巴基斯坦清真寺爆炸案 袭击者装扮成警员得手

巴基斯坦/警营爆炸案

本周一在巴基斯坦白沙瓦市警察大院的一座清真寺炸死 100 多人的自杀式炸弹袭击者据称穿着警察制服，骑着摩托车蒙混进入戒备森严的警区得手引爆炸药。

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据路透社今天引述巴基斯坦一省级警察局长报告说，巴基斯坦一清真寺炸弹袭击者身穿警服，骑着摩托车闯入安保区。

开伯尔普什图赫瓦省警察局长安萨里 Moazzam Jah Ansari 告诉记者，周一袭击炸弹手已被确定为激进组织的成员，但没有提供更多细节。安萨里称，“我承认这是一个安全漏洞。我手下的人没有阻止炸弹事件。这是我的错。”

这次爆炸是十年来巴基斯坦白沙瓦最致命的一次袭击案，白沙瓦是巴基斯坦西北部城市，与阿富汗边境的动荡区域普什图部落地区相近，数十年来一直受到伊斯兰激进分子的暴力袭击威胁。

周一，数百名礼拜者聚集在一座清真寺中午祈祷，这座清真寺是专门为警察及其家人在戒备森严的警戒线区内建造的。

据安萨里说，闭路电视录像显示，袭击者戴着头盔和面罩，骑着摩托车穿过警戒线的主要检查站。据安萨里报告说，然后嫌犯停好自行车，询问去清真寺的方向，并步行前往。据安萨里说：“正门的警卫以为他是警察；他们没有检查他。”

一天前，警察局长表示，调查人员不排除袭击者可能得到“内部协助”。他说，有几名嫌疑人已被警方拘留。

遇难者中有三人是警察，这是近代历史上对巴基斯坦安全部队最严重的袭击。

据报道，Police Lines 是一个综合警方营地，安置中级和下级警察及其家人。

该地区最活跃的激进组织巴基斯坦塔利班，也称为巴基斯坦塔利班运动 (TTP)，最近增加了对西北部省份警察的袭击，作为反巴基斯坦政府活动的一部分。但TTP 否认对清真寺袭击事件负责。巴基斯坦官员说他们仍然怀疑 TTP 的一个分裂派系 Jamat-ul-Ahrar 涉案。Jamat-ul-Ahrar 声称对多年来在该地区发生的几起重大袭击事件负责，其中包括 2013 年 9 月在诸圣教堂发生的两起自杀式爆炸事件，该事件造成数十名礼拜者死亡，这是对该国基督教少数群体最致命的袭击事件。

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