菲律宾官员：菲律宾将对美方增加开发4个军事基地

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据法新社报导，美国和菲律宾预计将在周四当天宣布一项协议，使美军能够进入该国的另外四个军事基地。一名菲律宾高级官员告诉法新社，双方扩大合作的协议将在美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）访问期间宣布，正值两国寻求修复近年来断裂的关系之际。

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《华尔街日报》周二报导称，奥斯汀希望在访菲期间达成一项协议——在菲律宾增加开放四个军事基地供美军使用。奥斯汀将在马尼拉与菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)会晤，希望能达成这项协议。达成协议后，美军将对菲律宾的一些基地进行轮流驻扎。报导引述美方官员的话说，其中两个基地可能位于菲律宾北部的吕宋岛和西南部的巴拉望省。目前还不清楚另外两个基地的位置以及将涉及多少美军。

据法新社周四报导，上文提到的菲方官员表示：“（菲美两国）已经达成协议，指定另外四个新的地点”。该官员补充说，关于潜在的第五个基地的谈判正在进行。据了解，在2014年达成的美菲《强化防务合作协议》（EDCA）的框架下，美军目前可以使用五个菲律宾军事基地，包括在那里轮派军队、预置与储备武器装备，提供补给和其他后勤支持。

根据将于周四公布的EDCA扩展协议，美国将在整个菲律宾群岛上拥有至少九个军事基地的准入权。据广泛报道，大多数新基地将位于吕宋岛，这是菲律宾离台湾最近的陆地，美国在那里已经有两个基地的准入权。据报道，第四个基地将位于西部的巴拉望岛，面对南海争夺激烈的南沙群岛（菲律宾称斯普拉特利群岛），那里美军能够进入的基地数量将达到两个。

在宣布这一消息之前，当地时间周二晚抵达马尼拉的奥斯汀将在菲律宾总统府与小马科斯举行会谈。一位美国高级国防官员周三告诉记者称，菲律宾正处于“来自（中方）的日常压力之下，其方式违反了国际法”。该官员称，美国的目的是确保“他们有能力捍卫自己的主权”。

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